МЗС: "паспортним указом" Росія дестабілізує Україну після виборів

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві міністерства.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з указом президента Росії, який відкриває шлях до незаконної видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Вважаємо цей документ юридично нікчемним та таким, що не змінить приналежність мешканців окупованих Росією територій Донбасу до українського громадянства", - йдеться у заяві українського дипвідомства.

У МЗС наголошують – цей крок РФ спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких є Росія.

Мінеістерство назвало дії Росії грубим втручанням у внутрішні справи України і продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу. "Вони мають на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період, демонструють намір Росії продовжувати агресію, свідчать про відсутність зацікавленості у будь-якій деескалації", - наголосили у МЗС.

У міністерстві наголосили: незаконна паспортизація громадян України є визнанням з боку Кремля самого факту російської окупації територій у Донецькій та Луганській областях України.

"Це вчергове розвінчує ключову тезу російської пропаганди про "внутрішньоукраїнський конфлікт", - зазначили в МЗС.

Міністерство стурбоване тим, що практика незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях застосовувалася Кремлем в інших тривалих конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії.

"У цьому зв’язку, ми вимагаємо від кремлівського режиму скасувати це ганебне рішення, а міжнародне співтовариство закликаємо відреагувати посиленням політико-дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора", - заявили в МЗС України.

Нагадаємо:

21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.

Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.

Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.

За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.

Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.

В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.

Європейська правда