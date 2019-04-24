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МИД: "паспортным указом" Россия дестабилизирует Украину после выборов

Среда, 24 апреля 2019, 18:08

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ Президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявил, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитическую ситуацию в Украине в период после выборов.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Считаем этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству ", - говорится в заявлении украинского дипведомства.

В МИД подчеркивают - это шаг РФ направлен на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является Россия.

Министерство назвало действия России грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

 "Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - отметили в МИД.

В министерстве отметили: незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - отметили в МИД.

Министерство обеспокоено тем, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - заявили в МИД Украины.

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
  • Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
  • По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

Европейская правда

Темы: МИДУкраинаРосcияпаспорт
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