МИД: "паспортным указом" Россия дестабилизирует Украину после выборов

1059 просмотров
Среда, 24 апреля 2019, 18:08

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ Президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявил, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитическую ситуацию в Украине в период после выборов.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Считаем этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству ", - говорится в заявлении украинского дипведомства.

В МИД подчеркивают - это шаг РФ направлен на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является Россия.

Министерство назвало действия России грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

 "Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - отметили в МИД.

В министерстве отметили: незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - отметили в МИД.

Министерство обеспокоено тем, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - заявили в МИД Украины.

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
  • Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
  • По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МИД Украина Росcия паспорт
powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия кардинально изменила тон общения – МИД 23 апреля 2019, 18:47
Данилюк о своем управлении МИД: "Меня это не интересует" 21 апреля 2019, 18:21
Предварительно, украинцев нет среди погибших на Шри-Ланке - МИД 21 апреля 2019, 11:58
Все новости
Главные новости
Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины
"Квартал 95" нашел замену Зеленскому
Сурков о паспортах РФ в ОРДЛО: Это долг перед говорящими по-русски
Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Все новости
улыбнитесь!

Фотожабы ЗЕ!победы

опрос

Мужчины чаще требуют повысить им зарплату

Фото

Британскому принцу Луи Артуру Чарльзу сегодня год

еда

7 овощей, которые стоит начать есть, хоть вы их и ненавидите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів