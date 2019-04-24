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У Зеленського прокоментували указ про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО

Середа, 24 квітня 2019, 18:32
У Зеленського прокоментували указ про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО

У Команді Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського у Facebook.

"Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта", - зазначили у Зеленського.

У його команді зауважили, що ці дії "є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну".

У повідомленні додають, що цей указ "не наближає нас до вирішення основної мети — припинення вогню".

Водночас у Зеленського запевняють, що Україна робитиме "все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях.

У його команді додали, що розраховують на підтримку міжнародної спільноти та посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ.

Також у Зеленського додали, що одним із його пріоритетів буде "розв‘язання нагальних життєвих проблем переселенців та розширення можливостей для підтримки зв`язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій".

Нагадаємо:

  • 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
  • Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
  • За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
  • Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
  • В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРосіяОРДЛОпаспорт
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