У Зеленського прокоментували указ про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО
У Команді Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського у Facebook.
"Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта", - зазначили у Зеленського.
У його команді зауважили, що ці дії "є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну".
У повідомленні додають, що цей указ "не наближає нас до вирішення основної мети — припинення вогню".
Водночас у Зеленського запевняють, що Україна робитиме "все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях.
У його команді додали, що розраховують на підтримку міжнародної спільноти та посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ.
Також у Зеленського додали, що одним із його пріоритетів буде "розв‘язання нагальних життєвих проблем переселенців та розширення можливостей для підтримки зв`язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій".
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.