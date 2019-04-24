У Зеленського прокоментували указ про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО

У Команді Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського у Facebook.

"Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта", - зазначили у Зеленського.

У його команді зауважили, що ці дії "є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну".

У повідомленні додають, що цей указ "не наближає нас до вирішення основної мети — припинення вогню".

Водночас у Зеленського запевняють, що Україна робитиме "все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях.

У його команді додали, що розраховують на підтримку міжнародної спільноти та посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ.

Також у Зеленського додали, що одним із його пріоритетів буде "розв‘язання нагальних життєвих проблем переселенців та розширення можливостей для підтримки зв`язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій".

Нагадаємо: