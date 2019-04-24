У Зеленского прокомментировали указ о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО

В Команде Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.

Об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - отметили у Зеленского.

В его команде отметили, что эти действия "являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну".

В сообщении добавляют, что этот указ "не приближает нас к решению основной задачи - прекращение огня".

В то же время у Зеленского уверяют, что Украина будет делать "все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

В его команде добавили, что рассчитывают на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.

Также у Зеленского добавили, что одним из его приоритетов будет "решения неотложных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий".

Напомним: