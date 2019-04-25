Під Радою вимагають прийняття закону про мову

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Четвер, 25 квітня 2019, 09:29

Вранці 25 квітня біля Верховної Ради проходить акція на підтримку ухвалення закону про  українську мову №5670-д.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" в Twitter.

На площі перед парламентом встановили сцену, під нею зібралися більше сотні людей.

 

Активісти тримають саморобні плакати на підтримку закону, роздають листівки "Проголосуй за мову – захисти майбутнє України".

 
Фото Громадського руху "Чесно"

25 квітня Рада має вийти на голосування за відповідний законопроект. Наразі залишилося розглянути менше 20 "мовних" поправок.

 
Фото Громадського руху "Чесно"
 
Фото Громадського руху "Чесно"

Нагадаємо:

  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок
  • У лютому Верховна Рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Українська правда

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Теми: Верховна Рада акції мова
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