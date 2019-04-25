Під Радою вимагають прийняття закону про мову
Четвер, 25 квітня 2019, 09:29
Вранці 25 квітня біля Верховної Ради проходить акція на підтримку ухвалення закону про українську мову №5670-д.
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" в Twitter.
На площі перед парламентом встановили сцену, під нею зібралися більше сотні людей.
Активісти тримають саморобні плакати на підтримку закону, роздають листівки "Проголосуй за мову – захисти майбутнє України".
25 квітня Рада має вийти на голосування за відповідний законопроект. Наразі залишилося розглянути менше 20 "мовних" поправок.
Нагадаємо:
- У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
- У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
- У лютому Верховна Рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Українська правда