Под Радой требуют принятия закона о языке
Четверг, 25 апреля 2019, 09:29
Утром 25 апреля возле Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Twitter.
На площади перед парламентом установили сцену, под ней собрались более сотни человек.
Активисты держат самодельные плакаты в поддержку закона, раздают листовки "Проголосуй за язык – защити будущее Украины".
25 апреля Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект. Сейчас осталось рассмотреть менее 20 "языковых" поправок.
Напомним:
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Украинская правда