Под Радой требуют принятия закона о языке

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Четверг, 25 апреля 2019, 09:29

Утром 15 апреля возле Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Twitter.

На площади перед парламентом установили сцену, под ней собрались более сотни человек. 

 
Фото Общественного движения "Честно"

Активисты держат самодельные плакаты в поддержку закона, раздают листовки "Проголосуй за язык – защити будущее Украины".  

 
Фото Общественного движения "Честно"

25 апреля Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект. Сейчас осталось рассмотреть менее 20 "языковых" поправок.

 
Фото Общественного движения "Честно"
 
Фото Общественного движения "Честно"

Напомним: 

  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украинская правда

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