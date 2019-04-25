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Голова ПЦУ привітав Зеленського і нагадав про його "особливий обов‘язок"

Четвер, 25 квітня 2019, 17:20

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав Володимира Зеленського з обранням президентом і святом Великодня та нагадав, що перед ним стоїть "особливе" завдання – захищати державу від агресії Росії.

Відповідний лист голови ПЦУ опублікований на сайті Церкви.

"Вельмишановний Володимире Олександровичу! Від себе особисто та від Помісної Української Православної Церкви сердечно вітаю Вас, Ваших рідних і близьких", - пише Епіфаній.

Він нагадав, що вже 6-й рік Україна обороняється від зовнішньої агресії, і це означає, що на Зеленського чекають не лише звичайні для кожного глави держави повсякденні обов‘язки.

"На Вас покладається особливий обов‘язок забезпечувати захист нашої свободи від агресії з боку Росії, щоденно давати відсіч її військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним зазіханням на нашу державу, наближати Україну до перемоги й відновлення територіальної цілісності, досягти справедливого миру", - звертає увагу предстоятель.

Також він закликав нового президента сприяти збереженню незалежності і єдності України, продовженню євроінтеграції, реформ, спрямованих на економічне зростання, боротьбу з корупцією та досягнення справедливості у судочинстві.

Крім того, Епіфаній висловив сподівання, що на посаді президента Зеленський гарантуватиме рівне ставлення держави до різних конфесій і законні права віруючих вільно обирати юрисдикційну приналежність.

"Тож, радіючи разом з Вами з нагоди Великодня, зичу міцного здоров’я, сил, натхнення, всіх благ від Бога – духовних та земних за потребою. Нехай Господь Воскреслий благословляє усі Ваші добрі справи – на благо України та українського народу", - закінчує свого листа глава УПЦ.

 

Нагадаємо:

  • Зеленського з перемогою на виборах вже привітали вселенський патріарх Варфоломій, головний рабин України Моше Реувен Азман та навіть предстоятель Російської православної церкви Кирил.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

Українська правда

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Теми: Православна Церква УкраїниЗеленськийЕпіфанійРосія
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