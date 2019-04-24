Вселенський Патріарх привітав Зеленського
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
Про це йдеться у відповідному листі, повідомив надзвичайним і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.
"Переконливі схвалення і підтримка, які ви здобули від співвітчизників під час голосування, дійсно є свідоцтвом надії і довіри до вас та дозволяє продовжити вести вашу величну країну до ще більших висот і розширених горизонтів у майбутньому", - йдеться в листі.
Вселенський патріарх додав, що з задоволенням спостерігає за прогресом і оновленням, які Україна здобуває день за днем.
"Висловлюємо впевненість щодо вашої харизми і адміністративних здібностей, молимося за те, щоб ваш президентський термін був успішним, і щоб ви могли насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною", - йдеться у листі.
Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 24 квітня 2019 р.
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Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
- За результатами опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів, з результатом 73,22% голосів переміг шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
- Порошенко уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
- Також Зеленського з перемогою вже привітали президент Польщі Анджей Дуда, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, президент Білорусі Олександр Лукашенко, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман, президент Чехії Мілош Земан, канцлер Німеччини Ангела Меркель і навіть президент-утікач Віктор Янукович.
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