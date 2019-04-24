Вселенський Патріарх привітав Зеленського

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це йдеться у відповідному листі, повідомив надзвичайним і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

"Переконливі схвалення і підтримка, які ви здобули від співвітчизників під час голосування, дійсно є свідоцтвом надії і довіри до вас та дозволяє продовжити вести вашу величну країну до ще більших висот і розширених горизонтів у майбутньому", - йдеться в листі.

Вселенський патріарх додав, що з задоволенням спостерігає за прогресом і оновленням, які Україна здобуває день за днем.

"Висловлюємо впевненість щодо вашої харизми і адміністративних здібностей, молимося за те, щоб ваш президентський термін був успішним, і щоб ви могли насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною", - йдеться у листі.

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 24 квітня 2019 р.

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