Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вселенський Патріарх привітав Зеленського

Середа, 24 квітня 2019, 14:15

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це йдеться у відповідному листі, повідомив надзвичайним і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

"Переконливі схвалення і підтримка, які ви здобули від співвітчизників під час голосування, дійсно є свідоцтвом надії і довіри до вас та дозволяє продовжити вести вашу величну країну до ще більших висот і розширених горизонтів у майбутньому", - йдеться в листі.

Вселенський патріарх додав, що з задоволенням спостерігає за прогресом і оновленням, які Україна здобуває день за днем.

"Висловлюємо впевненість щодо вашої харизми і адміністративних здібностей, молимося за те, щоб ваш президентський термін був успішним, і щоб ви могли насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною", - йдеться у листі.

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському
Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • За результатами опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів, з результатом 73,22% голосів переміг шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
  • Порошенко уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Також Зеленського з перемогою вже привітали президент Польщі Анджей Дуда, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, президент Білорусі Олександр Лукашенко, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман, президент Чехії Мілош Земан, канцлер Німеччини Ангела Меркель і навіть президент-утікач Віктор Янукович.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: