Вселенський Патріарх привітав Зеленського

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Середа, 24 квітня 2019, 14:15

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Про це йдеться у відповідному листі, повідомив надзвичайним і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

"Переконливі схвалення і підтримка, які ви здобули від співвітчизників під час голосування, дійсно є свідоцтвом надії і довіри до вас та дозволяє продовжити вести вашу величну країну до ще більших висот і розширених горизонтів у майбутньому", - йдеться в листі.

Вселенський патріарх додав, що з задоволенням спостерігає за прогресом і оновленням, які Україна здобуває день за днем.

"Висловлюємо впевненість щодо вашої харизми і адміністративних здібностей, молимося за те, щоб ваш президентський термін був успішним, і щоб ви могли насолоджуватись роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною", - йдеться у листі.

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Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • За результатами опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів, з результатом 73,22% голосів переміг шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
  • Порошенко уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Також Зеленського з перемогою вже привітали президент Польщі Анджей Дуда, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, президент Білорусі Олександр Лукашенко, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман, президент Чехії Мілош Земан, канцлер Німеччини Ангела Меркель і навіть президент-утікач Віктор Янукович.

Українська правда

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Теми: церква Зеленський
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