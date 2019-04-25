Глава ПЦУ поздравил Зеленского и напомнил о его "особой обязанности"

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом и праздником Пасхи и напомнил, что перед ним стоит "особая" задача - защищать государство от агрессии России.

Соответствующее письмо председателя ПЦУ опубликовано на сайте Церкви.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких", - пишет Эпифаний.

Он напомнил, что уже 6-й год Украина обороняется от внешней агрессии, и это означает, что Зеленского ждут не только обычные для каждого главы государства повседневные обязанности.

"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - обращает внимание предстоятель.

Также он призвал нового президента способствовать сохранению независимости и единства Украины, продолжению евроинтеграции, реформ, направленных на экономический рост, борьбу с коррупцией и достижение справедливости в судопроизводстве.

Кроме того, Эпифаний выразил надежду, что на посту президента Зеленский будет гарантировать равное отношение государства к разным конфессиям и законные права верующих свободно выбирать юрисдикционную принадлежность.

"Поэтому, радуясь вместе с Вами по случаю Пасхи, желаю крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ от Бога - духовных и земных по необходимости. Пусть Господь Воскресший благословляет все Ваши добрые дела - на благо Украины и украинского народа", - заканчивает свое письмо глава УПЦ.

Напомним: