В ЦИК прокомментировали обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов

7841 просмотр
Четверг, 25 апреля 2019, 21:08
bbc

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

Об этом УП рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Законом о выборах президента предусмотрено 10 дней для того, чтобы ЦИК со дня повторного голосования установила результат этого голосования. По состоянию на сегодня (25 апреля - УП), на четвертый день ЦИК приняла почти все протоколы окружных избирательных комиссий. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

По его словам, например, вчера, 24 апреля, ЦИК приняла протоколы более сотни окружных избирательных комиссий.

"Подчеркиваю, что принятие протокола - это не просто утверждение, это принятие протокола на обработку. ЦИК обрабатывает протокол ОИК (Окружная избирательная комиссия - УП) и только при обработке устанавливает в полной ли мере протокол соответствует требованиям действующего законодательства и она может либо принять протокол или обязать окружную комиссию изготовить уточненный протокол", - пояснил Радченко.

Он сказал, что на сегодня (25 апреля - УП) только одна ОИК имеет такую ​​обязанность и ЦИК отправила на уточнение только одну ОИК.

"Для сравнения, в первом туре ЦИК отправила на уточнение более 40 ОИК. Сейчас пока только одну. Кроме того, в ЦИК еще осталось обработать более 40 протоколов участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа. На четвертый день, как по мне, это достаточно большая скорость, она беспрецедентная", - считает Радченко.

Также он отметил хорошее качество документов от ОИК.

"Здесь я должен поблагодарить ОИК, которые в сжатые сроки очень быстро установили результаты, должным образом оформили протоколы ОИК и должным образом проверили протоколы участковых избирательных комиссий. Работали огромное количество людей, причем половина из них была представителями штаба кандидата Зеленского и примерно половина от штаба кандидата Порошенко" , - отметил он.

Евгений Радченко отметил, что нужно соблюдать процедуры и проверить достоверность протоколов, поскольку в случае допущения ошибки и если протокол ОИК не будет соответствовать реальным цифрам, тогда может быть обжалование в суде, что как раз и будет затягиванием объявления результатов выборов.

Напомним:

  • Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • В ЦИК неоднократно говорили, что объявят победителя виборыв президента уже после Пасхальных праздников, возможно, 30 апреля. Они объясняют это тем, что требуется время на подсчет протоколов с избирательных участков и на возможные обжалования результатов в судах.
  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.

Мария Думанская, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК выборы президента 2019 Зеленский
powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 25 апреля: Закон о языке, Зеленский против ЦИК, уменьшение учетной ставки 25 апреля 2019, 21:24
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов 25 апреля 2019, 18:04
Осталось 4% протоколов: поддержка Порошенко ниже за данные экзит-пола 22 апреля 2019, 11:01
Все новости
Главные новости
В ЦИК прокомментировали обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов
В пенсионном фонде РФ рассказали, как жители ОРДЛО смогут получить российские пенсии
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов
Верховный суд отразил атаку на томос
Все новости
психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

Культура

Как это – быть солисткой одной из лучших опер в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів