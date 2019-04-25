В ЦИК прокомментировали обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов
В Центральной избирательной комиссии рассказали, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
Об этом УП рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.
"Законом о выборах президента предусмотрено 10 дней для того, чтобы ЦИК со дня повторного голосования установила результат этого голосования. По состоянию на сегодня (25 апреля - УП), на четвертый день ЦИК приняла почти все протоколы окружных избирательных комиссий. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.
По его словам, например, вчера, 24 апреля, ЦИК приняла протоколы более сотни окружных избирательных комиссий.
"Подчеркиваю, что принятие протокола - это не просто утверждение, это принятие протокола на обработку. ЦИК обрабатывает протокол ОИК (Окружная избирательная комиссия - УП) и только при обработке устанавливает в полной ли мере протокол соответствует требованиям действующего законодательства и она может либо принять протокол или обязать окружную комиссию изготовить уточненный протокол", - пояснил Радченко.
Он сказал, что на сегодня (25 апреля - УП) только одна ОИК имеет такую обязанность и ЦИК отправила на уточнение только одну ОИК.
"Для сравнения, в первом туре ЦИК отправила на уточнение более 40 ОИК. Сейчас пока только одну. Кроме того, в ЦИК еще осталось обработать более 40 протоколов участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа. На четвертый день, как по мне, это достаточно большая скорость, она беспрецедентная", - считает Радченко.
Также он отметил хорошее качество документов от ОИК.
"Здесь я должен поблагодарить ОИК, которые в сжатые сроки очень быстро установили результаты, должным образом оформили протоколы ОИК и должным образом проверили протоколы участковых избирательных комиссий. Работали огромное количество людей, причем половина из них была представителями штаба кандидата Зеленского и примерно половина от штаба кандидата Порошенко" , - отметил он.
Евгений Радченко отметил, что нужно соблюдать процедуры и проверить достоверность протоколов, поскольку в случае допущения ошибки и если протокол ОИК не будет соответствовать реальным цифрам, тогда может быть обжалование в суде, что как раз и будет затягиванием объявления результатов выборов.
Напомним:
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- Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
- В ЦИК неоднократно говорили, что объявят победителя виборыв президента уже после Пасхальных праздников, возможно, 30 апреля. Они объясняют это тем, что требуется время на подсчет протоколов с избирательных участков и на возможные обжалования результатов в судах.
- 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.