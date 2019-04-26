Спикеру штаба Зеленского не по душе идея ограничить полномочия президента

Предлагаемый партией "Самопомич" законопроект о президенте Украины упраздняет или серьезно ограничивает конституционные полномочия президента.

Об этом политтехнолог и спикер предвыборного штаба победителя выборов президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков – сказал в эфире программы "Право на владу" на "1+1" в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нужен закон о президенте, но он должен быть в рамках той Конституции, которая сегодня есть", – заявил он.

"При всем уважении, тот законопроект, который сегодня находится в общем доступе, и который, по словам главы Верховной Рады, мог сегодня (25 апреля – ред.) рассматриваться в стенах парламента, это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", – сказал Разумков.

Он указал, что президент по этому законопроекту лишается своих полномочий вносить министра обороны, министра иностранных дел, главу Службы внешней разведки.

"Остается генеральной прокурор и глава службы безопасности, но их замов назначает Кабинет министров", – констатировал Разумков.

"Это и отсутствие возможности вносить представления на глав областных государственных администраций и многие другие вещи, которые фактически ограничивают возможности реализовывать все данные уже избранным президентом страны обещания", – добавил он.

Политтехнолог команды Зеленского считает, что такая законодательная инициатива является "ударом под дых" не только новому президенту, но и 73% избирателей, которые отдали за него свои голоса.

"Это отчасти можно считать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс", – заявил он.

"Мы, к сожалению, уже столкнулись с тем, когда был нарушен баланс, когда у одного человека получилось незаконным путем аккумулировано слишком много власти. Потом мы получили Майдан, потом получили Небесную сотню, и все те события, которые произошли после этого", – отметил Разумков.

Он напомнил, что Зеленский и его команда предлагали в ходе избирательной кампании и намерены реализовать принятие пакетом 5 законов: о полном снятии неприкосновенности с народных депутатов, с президента Украины, с судей, закона об импичменте президента и закона об отзыве народных депутатов.

Напомним: