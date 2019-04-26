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Рада зніме перепони для закону про мову вже в середині травня

П'ятниця, 26 квітня 2019, 12:13
Рада зніме перепони для закону про мову вже в середині травня
Ельдар Сарахман, УП

Верховна Рада зніме перепони до підписання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 14 травня, відхиливши постанови про його скасування.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання 26 квітня.

Закон про мову народні депутати ухвалили напередодні, 25 квітня.

"Надійшло вже чотири постанови про скасування закону про українську мову. Регламентом дається дві доби на внесення відповідних постанов", – повідомив Парубій.

"Скасування цих постанов не становить для Верховної Ради ніяких труднощів. Але якщо ми їх скасуємо швидше, як через дві доби, і закон буде підписано швидше, як через дві доби, це може поставити під сумнів легітимність закону", – запевнив він

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Парубій зазначив, що процедура була витримана "до йоти": "І рішення комітету, і 10 днів таблиці, і була розглянута кожна правка".

"Якщо зараз ми допустимо мінімальне порушення – ми не сумніваємося, вони підуть у Конституційний Суд. І це може  поставити під сумнів закон про мову", – пояснив спікер.

"Але я хочу сказати всім, хто турбується і переживає: немає про що турбуватися. На наступному пленарному засіданні ми невідкладно розглянемо всі ці постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову. Невідкладно президент Петро Порошенко підпише закон", – зазначив Парубій

"Але ми не повинні дати жодного шансу, щоб у Конституційному Суді був шанс поставити під сумнів закон про українську мову. Для українців, які турбуються, чи колишні "регіонали" не заблокують закон про мову. Не заблокують. Для цього немає в них жодних шансів", – заявив він.

Парубій повідомив: "Наступного пленарного вівторка ми поставимо ці постанови на розгляд. Ми їх тут же скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом (ВР), всі правки зведені – я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Порошенко".

"Це буде правильна дія. Я це говорю, провівши всі необхідні консультації", – наголосив він.

"Прошу розуміння суспільства. Немає жодного ризику для закону про мову. Просто щоб не дати жодних підстав для його скасування, ми витримаємо всі до йоти терміни, передбачені чинним законом .Закон про мову є, буде – і ніхто не зможе поставити його під ризик", – сказав Парубій.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 14 травня.

Нагадаємо:

  • 25 квітня народні депутати ухвалили у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д) 278 голосами.
  • Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. Це не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
  • Закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її на роботі. Державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, на публічних заходах, у рекламі та в інших сферах.
  • За публічне приниження чи зневажання української мови передбачена юридична відповідальність.
  • Один із представників Євросоюзу заявив, що українська влада мала б надіслати закон про мову на розгляд Венеційської комісії Ради Європи, перш ніж він набуде чинності.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: мовазаконодавствоВерховна Рада
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