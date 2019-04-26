В США изучают расследование по Ситнику и Клинтон

Генпрокурор США Билл Барр изучает информацию о том, что украинские правоохранители якобы пытались влиять на результаты американских выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон.

Об этом президент США рассказал в интервью Fox News, сообщает Лига.

Трамп уточнил, что речь идет о "сливе" данных о Поле Манафорте, тогдашнем руководителе его избирательной кампании.

Он считает, что американцы должны увидеть результаты украинского расследования о том, работали ли правоохранители Украины с командой Клинтон.

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