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В США изучают расследование по Ситнику и Клинтон

Пятница, 26 апреля 2019, 12:09

Генпрокурор США Билл Барр изучает информацию о том, что украинские правоохранители якобы пытались влиять на результаты американских выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон.

Об этом президент США рассказал в интервью Fox News, сообщает Лига.

Трамп уточнил, что речь идет о "сливе" данных о Поле Манафорте, тогдашнем руководителе его избирательной кампании.

Он считает, что американцы должны увидеть результаты украинского расследования о том, работали ли правоохранители Украины с командой Клинтон.

Наполним:

  • 14 марта народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует, возможное вмешательство из Украины в выборы в США.
  • Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Манафорта из кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией.
  • 7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
  • 13 марта американский суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда преступлений – отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСытникКлинтон
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