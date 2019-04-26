Росія виправдовує рани Сенцова: "був притиснутий обличчям до стіни", але не катували

Росія стверджує, що український політв'язень Олег Сенцов не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають "альтернативне походження".

Про це повідомляють "Медуза" і "Ведомости" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції РФ Європейському суду з прав людини, де розглядається скарга Сенцова.

Його захист вважає, що зізнання інших фігурантів були отримані під тортурами, докази – сфабриковані, а судовий процес – політично мотивованим. ЄСПЛ поставив російській владі перелік питань з цього приводу.

Садна і синці у Сенцова вона пояснила тим, що під час арешту і обшуку режисер "на нетривалий час був притиснутий обличчям до стіни".

Росія також вважає, що питання про фальсифікацію доказів знаходиться поза компетенцією ЄСПЛ.

При цьому влада РФ наполягає, що звинувачення Сенцова розглядав "суд, створений на підставі закону", а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

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