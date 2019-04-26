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Россия оправдывает раны Сенцова: "был прижал лицом к стене", но не пытали

Пятница, 26 апреля 2019, 14:06
Россия оправдывает раны Сенцова: был прижал лицом к стене, но не пытали

Россия утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".

Об этом сообщают "Медуза" и "Ведомости" со ссылкой на ответ Министерства юстиции РФ Европейскому суду по правам человека, где рассматривается жалоба Сенцова.

Его защита считает, что признательные показания других фигурантов были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. ЕСПЧ задал российским властям ряд вопросов.

Ссадины и кровоподтеки у Сенцова они объяснили тем, что во время ареста и обыска режиссер "на непродолжительное время был прижат лицом к стене".

Россия также считает, что вопрос о фальсификации доказательств находится вне компетенции ЕСПЧ.

При этом власти РФ настаивают, что обвинение Сенцова рассматривал "суд, созданный на основании закона", а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

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Напомним:

  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • Режиссер заявлял, что его пытали сотрудники ФСБ России. 
  • Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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