Россия оправдывает раны Сенцова: "был прижал лицом к стене", но не пытали

Россия утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".

Об этом сообщают "Медуза" и "Ведомости" со ссылкой на ответ Министерства юстиции РФ Европейскому суду по правам человека, где рассматривается жалоба Сенцова.

Его защита считает, что признательные показания других фигурантов были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. ЕСПЧ задал российским властям ряд вопросов.

Ссадины и кровоподтеки у Сенцова они объяснили тем, что во время ареста и обыска режиссер "на непродолжительное время был прижат лицом к стене".

Россия также считает, что вопрос о фальсификации доказательств находится вне компетенции ЕСПЧ.

При этом власти РФ настаивают, что обвинение Сенцова рассматривал "суд, созданный на основании закона", а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Напомним: