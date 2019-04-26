Россия оправдывает раны Сенцова: "был прижал лицом к стене", но не пытали

5341 просмотр
Пятница, 26 апреля 2019, 14:06

Россия утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".

Об этом сообщают "Медуза" и "Ведомости" со ссылкой на ответ Министерства юстиции РФ Европейскому суду по правам человека, где рассматривается жалоба Сенцова.

Его защита считает, что признательные показания других фигурантов были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. ЕСПЧ задал российским властям ряд вопросов.

Ссадины и кровоподтеки у Сенцова они объяснили тем, что во время ареста и обыска режиссер "на непродолжительное время был прижат лицом к стене".

Россия также считает, что вопрос о фальсификации доказательств находится вне компетенции ЕСПЧ.

При этом власти РФ настаивают, что обвинение Сенцова рассматривал "суд, созданный на основании закона", а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Напомним:

  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • Режиссер заявлял, что его пытали сотрудники ФСБ России. 
  • Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сенцов политзаключенные Росcия
powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцов набрал вес, занимается спортом и творчеством - адвокат 2 марта 2019, 16:39
Лауреат "Оскара" призвал Россию освободить Сенцова 26 февраля 2019, 14:59
На Berlinale призвали освободить Сенцова 11 февраля 2019, 04:30
Все новости
Главные новости
У Зеленского рассказали, что будет с НАПК, САП и НАБУ
Россия оправдывает раны Сенцова: "был прижал лицом к стене", но не пытали
Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским
Строители с Шулявского моста митингуют, но работа идет
Все новости
Опыт

Как житель Франковска создает игрушки из полимерной глины

здоровье

Сколько можно хранить продукты в морозилке

психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

Поиск по сайту
Архив
Весь архів