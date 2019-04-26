У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом

У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112-Україна".

"Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – УП). На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів Разумков.

На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:

"Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було", - сказав речник штабу Зеленського.

Як повідомляє dt.ua, прем’єр Володимир Гройсман так само підтвердив в інтерв’ю телеканалу "Інтер" зустріч із Володимиром Зеленським і заявив, що вона мала неформальний характер.

"Ми зустрічалися, це була неформальна зустріч. Ми поспілкувалися про життя, про країну. Ми говорили про майбутнє нашої держави", - розповів голова уряду.

Водночас Гройсман відмовився обговорювати ймовірні кадрові зміни в Кабінеті міністрів після вступу Зеленського на посаду.

"Якщо у новообраного президента будуть плани, він сам про це скаже суспільству", - наголосив прем'єр.

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