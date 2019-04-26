У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 19:38

У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112-Україна".

"Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – УП). На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів Разумков.

На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:

"Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було", - сказав речник штабу Зеленського.

Нагадаємо:

  • Джерела УП розповіли, що Володимир Гройсман і Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
  • Раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
  • Також Гройсман сказав, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 24,5%.

Марія Думанська, УП

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Теми: Зеленський Гройсман
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