У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом
У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112-Україна".
"Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – УП). На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів Разумков.
На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:
"Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було", - сказав речник штабу Зеленського.
Як повідомляє dt.ua, прем’єр Володимир Гройсман так само підтвердив в інтерв’ю телеканалу "Інтер" зустріч із Володимиром Зеленським і заявив, що вона мала неформальний характер.
"Ми зустрічалися, це була неформальна зустріч. Ми поспілкувалися про життя, про країну. Ми говорили про майбутнє нашої держави", - розповів голова уряду.
Водночас Гройсман відмовився обговорювати ймовірні кадрові зміни в Кабінеті міністрів після вступу Зеленського на посаду.
"Якщо у новообраного президента будуть плани, він сам про це скаже суспільству", - наголосив прем'єр.
Нагадаємо:
- Джерела УП розповіли, що Володимир Гройсман і Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
- Раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
- Також Гройсман сказав, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 24,5%.