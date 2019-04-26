У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом
У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112-Україна".
"Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – УП). На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів Разумков.
На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:
"Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було", - сказав речник штабу Зеленського.
Нагадаємо:
- Джерела УП розповіли, що Володимир Гройсман і Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
- Раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
- Також Гройсман сказав, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 24,5%.
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