У Зеленского прокомментировали его встречу с Гройсманом
В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112-Украина".
"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждалось рабочих моментов или государственной политики. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Разумков.
На вопрос были ли они ранее знакомы, Разумков ответил:
"Я не готов ответить. Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений не было", - сказал представитель штаба Зеленского.
Как сообщает dt.ua, премьер Владимир Гройсман так же подтвердил в интервью телеканалу "Интер" встречу с Владимиром Зеленским и заявил, что она носила неформальный характер.
"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства", - рассказал глава правительства.
В то же время Гройсман отказался обсуждать возможные кадровые изменения в Кабинете министров после вступления Зеленского на должность.
"Если у новоизбранного президента будут планы, он сам об этом скажет обществу", - подчеркнул премьер.
Напомним:
- Источники УП сообщили, что Владимир Гройсман и Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
- Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
- Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 24,5%.