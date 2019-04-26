У Зеленского прокомментировали его встречу с Гройсманом
В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112-Украина".
"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждалось рабочих моментов или государственной политики. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Разумков.
На вопрос были ли они ранее знакомы, Разумков ответил:
"Я не готов ответить. Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений не было", - сказал представитель штаба Зеленского.
Напомним:
- Источники УП сообщили, что Владимир Гройсман и Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
- Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
- Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 24,5%.
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