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У Зеленского прокомментировали его встречу с Гройсманом

Пятница, 26 апреля 2019, 19:38
У Зеленского прокомментировали его встречу с Гройсманом

В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112-Украина".

"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждалось рабочих моментов или государственной политики. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Разумков.

На вопрос были ли они ранее знакомы, Разумков ответил:

"Я не готов ответить. Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений не было", - сказал представитель штаба Зеленского.

Как сообщает dt.ua, премьер Владимир Гройсман так же подтвердил в интервью телеканалу "Интер" встречу с Владимиром Зеленским и заявил, что она носила неформальный характер.

"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства", - рассказал глава правительства.

В то же время Гройсман отказался обсуждать возможные кадровые изменения в Кабинете министров после вступления Зеленского на должность.

"Если у новоизбранного президента будут планы, он сам об этом скажет обществу", - подчеркнул премьер.

Напомним:

  • Источники УП сообщили, что Владимир Гройсман и Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
  • Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
  • Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 24,5%.

Мария Думанская, УП

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Темы: ЗеленскийГройсман
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