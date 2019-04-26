У Зеленського відхрещуються від своїх "прихильників" у Раді

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народа" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив Разумков.

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "лише верхівкою айсберга".

За словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не лише у парламенті, але і в областях.

"Приходять розповідати, хто вже буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.

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