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У Зеленського відхрещуються від своїх "прихильників" у Раді

П'ятниця, 26 квітня 2019, 20:11
У Зеленського відхрещуються від своїх прихильників у Раді

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народа" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив Разумков.

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "лише верхівкою айсберга".

За словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не лише у парламенті, але і в областях.

"Приходять розповідати, хто вже буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.

Нагадаємо:

  • 24 квітня ЗМІ повідомляли, що депутат від "Радикальної партії" Сергій Рибалка заявив про готовність підтримати Зеленського. Мовляв, його перемога на виборах свідчить про те, що "люди не пробачили владі корупцію та імітацію реформ".
  • 8 квітня екс-кандидат у президенти, нардеп Віталій Купрій заявив про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського" у Верховній Раді.
  • Наразі до складу об'єднання входить лише один депутат - Купрій, він також є головою об'єднання.21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019Верховна Рада
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