В Зеленского открещиваются от своих "поклонников" в Раде
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не имеют отношения к инициативам в их поддержку в Верховной Раде.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"То, что сегодня происходит в Раде, в том числе, с депутатом Рыбалкой, это ничего общего не имеет по отношению к партии "Слуга народа" или по отношению к избранному президенту страны Владимиру Александровичу Зеленскому", – заявил Разумков.
Он считает, что это "пиар на Зеленском", и назвал его "только вершиной айсберга".
По словам спикера ЗеКоманды, "пиарятся на Зеленском" не только в парламенте, но и в областях.
"Приходя рассказывать, кто уже будет главой облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности", – заверил Разумков.
Напомним:
- 24 апреля СМИ сообщали, что депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка заявил о готовности поддержать Зеленского. Мол, его победа на выборах свидетельствует о том, что "люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ".
- 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
- Сейчас в состав объединения входит только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
- Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.
- Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.