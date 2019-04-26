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В Зеленского открещиваются от своих "поклонников" в Раде

Пятница, 26 апреля 2019, 20:11
В Зеленского открещиваются от своих поклонников в Раде

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не имеют отношения к инициативам в их поддержку в Верховной Раде.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"То, что сегодня происходит в Раде, в том числе, с депутатом Рыбалкой, это ничего общего не имеет по отношению к партии "Слуга народа" или по отношению к избранному президенту страны Владимиру Александровичу Зеленскому", – заявил Разумков.

Он считает, что это "пиар на Зеленском", и назвал его "только вершиной айсберга".

По словам спикера ЗеКоманды, "пиарятся на Зеленском" не только в парламенте, но и в областях.

"Приходя рассказывать, кто уже будет главой облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности", – заверил Разумков.

Напомним:

  • 24 апреля СМИ сообщали, что депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка заявил о готовности поддержать Зеленского. Мол, его победа на выборах свидетельствует о том, что "люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ".
  • 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
  • Сейчас в состав объединения входит только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.
  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.
  • Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.

Соня Лукашова, УП
Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Верховная Рада
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