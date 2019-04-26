В Зеленского открещиваются от своих "поклонников" в Раде

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не имеют отношения к инициативам в их поддержку в Верховной Раде.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"То, что сегодня происходит в Раде, в том числе, с депутатом Рыбалкой, это ничего общего не имеет по отношению к партии "Слуга народа" или по отношению к избранному президенту страны Владимиру Александровичу Зеленскому", – заявил Разумков.

Он считает, что это "пиар на Зеленском", и назвал его "только вершиной айсберга".

По словам спикера ЗеКоманды, "пиарятся на Зеленском" не только в парламенте, но и в областях.

"Приходя рассказывать, кто уже будет главой облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности", – заверил Разумков.

Напомним: