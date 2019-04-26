У Конгресі США засудили "паспортний указ" Путіна

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 22:09

В обох палатах Конгресу США засудили рішення Росії щодо спрощеної видачі російських паспортів українцям в ОРДЛО.

Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

З відповідними заявами виступили сенатори та конгресмени США.

"Ще один зухвалий напад на український суверенітет показує, що Путін не серйозно ставиться до миру. Сполучені Штати повинні продовжити підтримувати Україну і підвищити ціну Росії Путіна за її агресію", - сказав Голова комітету з питань збройних сил Сенату, cенатор-республіканець Джим Інхоф.

Співголова сенатського укранського кокусу, сенатор-республіканець Роб Портман заявив, що відповідні дії з боку РФ є її спробою легітимізувати свою окупацію територій Донбасу.

"Рішення Росії щодо прискорення надання громадянства мешканцям сходу України є ще однією зухвалою спробою легітимізувати незаконну окупацію цих регіонів Росією. Ці території є частиною України, а не Росії", - наголосив він.

Також ще один конгресмен закликав владу РФ скасувати "паспортний указ".

"Я закликаю владу Росії скасувати це провокаційне рішення. Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність", - заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників, конгресмен Еліот Енгель.

Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.

Українська правда

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Теми: США Росія ОРДЛО громадянство
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