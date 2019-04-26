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В Конгрессе США осудили "паспортный указ" Путина

Пятница, 26 апреля 2019, 22:09
В Конгрессе США осудили паспортный указ Путина

В обеих палатах Конгресса США осудили решение России об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

С соответствующими заявлениями выступили сенаторы и конгрессмены США.

"Еще один дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за его агрессию", - сказал председатель комитета по вооруженным силам Сената, сенатор-республиканец Джим Инхоф.

Сопредседатель сенатского укранского кокуса, сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что соответствующие действия со стороны РФ являются ее попыткой легитимизировать свою оккупацию территорий Донбасса.

"Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины является еще одной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России", - подчеркнул он.

Также еще один конгрессмен призвал власти РФ отменить "паспортный указ".

"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.

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Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрывает суверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияОРДЛОгражданство
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