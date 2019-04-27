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МИД работает над санкциями против РФ из-за раздачи паспортов в ОРДЛО

Суббота, 27 апреля 2019, 00:39
МИД работает над санкциями против РФ из-за раздачи паспортов в ОРДЛО

Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", пишет Громадское.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении секторальных или экономических международных санкций против Москвы, а не персональных, как это было после агрессии России против украинских моряков.

Климкин предположил, что под санкции могут попасть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - сказал он.

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Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрывает суверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.

Темы: санкцииРосcияОРДЛОпаспорт гражданство
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