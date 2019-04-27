Голова КСУ розказав, навіщо до них приходив адвокат Зеленського
Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук каже, що з адвокатом обраного президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Про це Шевчук розказав в ефірі Радіо Свобода.
Голова КСУ наголосив, що зустріч із Богданом не була таємною і вони обговорювали статтю про незаконне збагачення.
"Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною", - заявив Шевчук, пояснивши, що Богдан попросив про зустріч через приймальню.
"Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення – піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення... Це було роз’яснення", - стверджує голова КСУ.
Він також заявив, що з адвокатом Зеленського не обговорював закон про люстрацію.
"Про люстрацію ми не розмовляли. У нас ця справа (про люстрацію – ред.) слухається з 16 квітня 2015 року. Ми провели по цій справі порядку 20 засідань. Це дуже непросте рішення. Особливо після незаконного збагачення реакція нервова у суспільстві. Думаю, що найближчим часом знову повернемося до цього питання", - сказав Шевчук.
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Нагадуємо:
- Журналісти програми "Схеми" повідомили, що юрист Зеленського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.
- Журналісти розповіли, що відповідно до закону "Про очищення влади", Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
- Конституційний суд понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади" (люстрації).
- Після повідомлення про цю зустріч в ЗМІ конституційний суд відклав засідання, на якому повинен був обговорюватися закон "Про очищення влади", і на якому люстрацію могли визнати неконституційною.
- 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
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