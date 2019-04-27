Голова КСУ розказав, навіщо до них приходив адвокат Зеленського

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук каже, що з адвокатом обраного президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Про це Шевчук розказав в ефірі Радіо Свобода.

Голова КСУ наголосив, що зустріч із Богданом не була таємною і вони обговорювали статтю про незаконне збагачення.

"Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною", - заявив Шевчук, пояснивши, що Богдан попросив про зустріч через приймальню.

"Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення – піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення... Це було роз’яснення", - стверджує голова КСУ.

Він також заявив, що з адвокатом Зеленського не обговорював закон про люстрацію.

"Про люстрацію ми не розмовляли. У нас ця справа (про люстрацію – ред.) слухається з 16 квітня 2015 року. Ми провели по цій справі порядку 20 засідань. Це дуже непросте рішення. Особливо після незаконного збагачення реакція нервова у суспільстві. Думаю, що найближчим часом знову повернемося до цього питання", - сказав Шевчук.

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