Председатель КСУ рассказал, зачем к ним приходил адвокат Зеленского

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук говорит, что с адвокатом избранного президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом Шевчук рассказал в эфире Радио Свобода.

Председатель КСУ отметил, что встреча с Богданом не была тайной и они обсуждали статью о незаконном обогащении.

"Я знаю господина Богдана более 10 лет. Он - известный адвокат, профессионал своего дела. О встрече - она ​​не была тайной", - заявил Шевчук, объяснив, что Богдан попросил о встрече через приемную.

"Ситуация, которая была после нашего решения о незаконном обогащении - поднялась большая волна. Кандидату Зеленскому поставили вопрос дипломаты, что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, как принять правильно новый закон. Потому что КСУ не выступал против этой статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении ... Это было разъяснение", - утверждает председатель КСУ.

Он также заявил, что с адвокатом Зеленского не обсуждал закон о люстрации.

"О люстрации мы не разговаривали. У нас это дело (о люстрации - ред.) слушается с 16 апреля 2015 года. Мы провели по этому делу порядка 20 заседаний. Это очень непростое решение. Особенно после незаконного обогащения реакция нервная в обществе. Думаю, что в ближайшее время снова вернемся к этому вопросу", - сказал Шевчук.

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