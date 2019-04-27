Председатель КСУ рассказал, зачем к ним приходил адвокат Зеленского
Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук говорит, что с адвокатом избранного президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Об этом Шевчук рассказал в эфире Радио Свобода.
Председатель КСУ отметил, что встреча с Богданом не была тайной и они обсуждали статью о незаконном обогащении.
"Я знаю господина Богдана более 10 лет. Он - известный адвокат, профессионал своего дела. О встрече - она не была тайной", - заявил Шевчук, объяснив, что Богдан попросил о встрече через приемную.
"Ситуация, которая была после нашего решения о незаконном обогащении - поднялась большая волна. Кандидату Зеленскому поставили вопрос дипломаты, что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, как принять правильно новый закон. Потому что КСУ не выступал против этой статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении ... Это было разъяснение", - утверждает председатель КСУ.
Он также заявил, что с адвокатом Зеленского не обсуждал закон о люстрации.
"О люстрации мы не разговаривали. У нас это дело (о люстрации - ред.) слушается с 16 апреля 2015 года. Мы провели по этому делу порядка 20 заседаний. Это очень непростое решение. Особенно после незаконного обогащения реакция нервная в обществе. Думаю, что в ближайшее время снова вернемся к этому вопросу", - сказал Шевчук.
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Напоминаем:
- Журналисты программы "Схемы" сообщили, что юрист Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.
- Журналисты рассказали, что в соответствии с законом "Об очищении власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
- Конституционный суд более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти" (люстрации).
- После сообщения в СМИ об этой встрече Конституционный суд отложил заседание, на котором должен был обсуждаться закон "Об очищении власти", и на котором люстрацию могли признать неконституционной.
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
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