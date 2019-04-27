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В ОРЛО повідомили про 13 загиблих внаслідок аварії на шахті

Субота, 27 квітня 2019, 09:51

Рятувальники підняли на поверхню тіла 13 гірників, які загинули під час аварії на шахті "Східкарбон" на території окупованої частини Луганської області.

Про це пише російське видання "РБК" з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Відзначається, що доля ще чотирьох осіб залишається невідомою.

Нагадаємо:

  • 25 квітня на шахті "Східкарбон" у селищі Юр'ївка на окупованій території Луганської області стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан. 
  • З 2014 року шахта припинила працювати, але з січня 2018 року вона відновила роботу.
  • Раніше повідомлялося про 6 загиблих. 

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Теми: ОРДЛОшахти
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