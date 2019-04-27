В ОРЛО повідомили про 13 загиблих внаслідок аварії на шахті
Рятувальники підняли на поверхню тіла 13 гірників, які загинули під час аварії на шахті "Східкарбон" на території окупованої частини Луганської області.
Про це пише російське видання "РБК" з посиланням на ЗМІ бойовиків.
Відзначається, що доля ще чотирьох осіб залишається невідомою.
Нагадаємо:
- 25 квітня на шахті "Східкарбон" у селищі Юр'ївка на окупованій території Луганської області стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан.
- З 2014 року шахта припинила працювати, але з січня 2018 року вона відновила роботу.
- Раніше повідомлялося про 6 загиблих.
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