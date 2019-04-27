В ОРЛО сообщили о 13 погибших при аварии на шахте

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте ​"Схидкарбон" на территории оккупированной части Луганской области.

Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на СМИ боевиков.

Отмечается, что судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Напомним: