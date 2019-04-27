В ОРЛО сообщили о 13 погибших при аварии на шахте

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Суббота, 27 апреля 2019, 09:51

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте ​"Схидкарбон" на территории оккупированной части Луганской области.

Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на СМИ боевиков.

Отмечается, что судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Напомним:

  • 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.
  • С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.
  • Ранее сообщалось о 6 погибших. 

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Темы: ОРДЛО шахты
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