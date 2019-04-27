В ОРЛО сообщили о 13 погибших при аварии на шахте
Суббота, 27 апреля 2019, 09:51
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте "Схидкарбон" на территории оккупированной части Луганской области.
Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на СМИ боевиков.
Отмечается, что судьба еще четырех человек остается неизвестной.
Напомним:
- 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.
- С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.
- Ранее сообщалось о 6 погибших.