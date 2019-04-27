Тимошенко проти обмеження повноважень Зеленського

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що запропонований партією "Самопоміч" закон "Про президента" суперечить Конституції.

Про це вона написала в суботу на своїй сторінці в Facebook.

"Щодо ідеї переглянути повноваження президента. Як на мене, запропонований "Самопоміччю" закон суперечить Конституції. До того ж, країні набридли політичні інтриги, перетягування повноважень і спроби змінити правила під час гри", - вважає Тимошенко.

На її думку, "треба дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу".

"Час наступному президенту назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він має назвати за Конституцією. А Верховна Рада має дати можливість призначити їх якнайшвидше", - наголосила лідер "Батьківщини".

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