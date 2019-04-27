Тимошенко проти обмеження повноважень Зеленського
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що запропонований партією "Самопоміч" закон "Про президента" суперечить Конституції.
Про це вона написала в суботу на своїй сторінці в Facebook.
"Щодо ідеї переглянути повноваження президента. Як на мене, запропонований "Самопоміччю" закон суперечить Конституції. До того ж, країні набридли політичні інтриги, перетягування повноважень і спроби змінити правила під час гри", - вважає Тимошенко.
На її думку, "треба дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу".
"Час наступному президенту назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він має назвати за Конституцією. А Верховна Рада має дати можливість призначити їх якнайшвидше", - наголосила лідер "Батьківщини".
Нагадаємо:
- Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект "про президента". За словами співавтора цієї ініціативи віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, він "не дасть президенту стати заручником олігархів".
- Законопроект, текст якого опублікований на сайті партії "Самопоміч", передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій.
- При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.
- Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко піддав цей проект закону нищівній критиці.
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій 22 квітня заявив, що народні депутати можуть приступити до розгляду законопроекту про президента України, що включає механізм імпічменту глави держави, 25 квітня – проте цього не сталося.
- Лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий запевняв, що його політсила пропонує не обмежити конституційні повноваження президента, а впорядкувати "процедури, якими він їх реалізує".
- "Самопоміч" станом на 24 квітня передала текст законопроекту команді Зеленського.
- Речник штабу переможця виборів президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що запропонований партією "Самопоміч" законопроект про президента України скасовує чи серйозно обмежує конституційні повноваження президента.
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