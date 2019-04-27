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Тимошенко против ограничения полномочий Зеленского

Суббота, 27 апреля 2019, 10:55
Тимошенко против ограничения полномочий Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что предложенный партией "Самопоміч" закон "О президенте" противоречит Конституции.

Об этом она написала в субботу на своей странице в Facebook.

"Об идее пересмотреть полномочия президента. Как по мне, предложенный "Самопоміччю" закон противоречит Конституции. К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры", - считает Тимошенко.

По ее мнению, "нужно дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу".

"Время следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним:

Напомним:

  • Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект "о президенте". По словам соавтора этой инициативы вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, он "не даст президенту стать заложником олигархов".
  • Законопроект, текст которого опубликован на сайте партии "Самопомич", предусматривает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций.
  • При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.
  • Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подверг этот проект закона сокрушительной критике.
  • Глава Верховной Рады Андрей Парубий 22 апреля заявил, что народные депутаты могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства, 25 апреля – однако этого не произошло.
  • Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый уверял, что его политсила предлагает не ограничить конституционные полномочия президента, а упорядочить "процедуры которыми он их реализует".
  • "Самопомич" по состоянию на 24 апреля передала текст законопроекта команде Зеленского.
  • Спикер предвыборного штаба победителя выборов президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что предлагаемый партией "Самопомич" законопроект о президенте Украины упраздняет или серьезно ограничивает конституционные полномочия президента.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоЗеленскийСамопомич
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