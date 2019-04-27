Тимошенко против ограничения полномочий Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что предложенный партией "Самопоміч" закон "О президенте" противоречит Конституции.

Об этом она написала в субботу на своей странице в Facebook.

"Об идее пересмотреть полномочия президента. Как по мне, предложенный "Самопоміччю" закон противоречит Конституции. К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры", - считает Тимошенко.

По ее мнению, "нужно дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу".

"Время следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее", - отметила лидер "Батькивщины".

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