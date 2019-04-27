Аварія на шахті в ОРЛО: тіла 17 гірників підняли на поверхню

На території ОРЛО підняли на поверхню тіла всіх 17 загиблих в результаті аварії на шахті "Східкарбон" під Луганськом гірників.

Про це написав у Twitter глава луганських бойовиків Леонід Пасічник.

"Трагедія на шахті "Східкарбон" забрала життя 17 шахтарів. Їхні тіла вже підняті на поверхню", - зазначив він.

Водночас представник омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що причиною трагедії на шахті під Луганськом стало порушення техніки безпеки.

"За моєю інформацією, вже є дані на 90%, що була перевищена концентрація газу метану. Тобто була порушена система техніки безпеки і не проводилися роботи для того, щоб не було скупчення метану у виробках, де працюють люди", - сказав він в ефірі "112 Україна".

Також Лисянський зазначив, що вибух на шахті був не один.

"Був перший потужний вибух, потім ще два локальних", - повідомив він.

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