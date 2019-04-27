Авария на шахте в ОРЛО: тела 17 горняков подняли на поверхность

В ОРЛО подняли на поверхность тела всех 17 погибших в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском горняков.

Об этом написал в Twitter глава луганских боевиков Леонид Пасечник.

"Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность", - отметил он.

В то же время, представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что причиной трагедии на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности.

"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди", - сказал он в эфире "112 Украина".

Также Лисянский отметил, что взрыв на шахте был не один.

"Был первый мощный взрыв, потом ещё два локальных", - сообщил он.

Напомним: