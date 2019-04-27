Авария на шахте в ОРЛО: тела 17 горняков подняли на поверхность
В ОРЛО подняли на поверхность тела всех 17 погибших в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском горняков.
Об этом написал в Twitter глава луганских боевиков Леонид Пасечник.
"Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность", - отметил он.
В то же время, представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что причиной трагедии на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности.
"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди", - сказал он в эфире "112 Украина".
Также Лисянский отметил, что взрыв на шахте был не один.
"Был первый мощный взрыв, потом ещё два локальных", - сообщил он.
Напомним:
- 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.
- Ранее сообщалось о 13 погибших.
- С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.
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