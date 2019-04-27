Кремль продовжує катувати українських політв'язнів - Клімкін

Росії наплювати на міжнародне право, Кремль продовжує катувати українських політв’язнів.

Про це 27 квітня заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Він зазначив, що Росія незаконно продовжила Балуху (українському політв’язню Володимиру Балуху - ред.) термін ув’язнення, не зарахувавши час перебування у СІЗО.

"Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати українських політв’язнів, але нас не зламати!", - заявив глава МЗС.

Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати 🇺🇦політв’язнів, але нас не зламати! #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 квітня 2019 р.

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