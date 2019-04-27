Кремль продовжує катувати українських політв'язнів - Клімкін
Росії наплювати на міжнародне право, Кремль продовжує катувати українських політв’язнів.
Про це 27 квітня заявив глава МЗС України Павло Клімкін.
Він зазначив, що Росія незаконно продовжила Балуху (українському політв’язню Володимиру Балуху - ред.) термін ув’язнення, не зарахувавши час перебування у СІЗО.
"Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати українських політв’язнів, але нас не зламати!", - заявив глава МЗС.
Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати 🇺🇦політв’язнів, але нас не зламати! #LetMyPeopleGo— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 квітня 2019 р.
Нагадаємо,
- 24 квітня підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування у колонії політв'язня Володимира Балуха.
- Місцева "прокуратура" просила скасувати попередню постанову того ж "Верховного суду", яким Балуху врахували час його домашнього арешту як частину присудженого терміну в колонії.
- Однак "суддя" оголосила "абсолютно несподіване рішення, яке суперечить російському законодавству", повідомив адвокат українця.
- ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
- Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
- Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.
- У січні 2018 року його засудили до 3 років і 5 місяців.
- 5 липня 2018 року Балуха також визнали винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудили до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.
- У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок Балуху та скоротив термін на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
- У березні 2019 року політв'язня перевели до колонії у Тверській області РФ.