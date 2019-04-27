Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных - Климкин

России наплевать на международное право, Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных.

Об этом 27 апреля заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он отметил, что Россия незаконно продолжила Балуху (украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - ред.) срок заключения, не засчитав время пребывания в СИЗО.

"Не новость, что России наплевать на международное право или чье-либо другое законодательство, очевидно, им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных, но нас не сломать!", - заявил глава МИД.

Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати 🇺🇦політв’язнів, але нас не зламати! #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 квітня 2019 р.

Напомним,