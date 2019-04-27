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Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных - Климкин

Суббота, 27 апреля 2019, 19:46
Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных - Климкин

России наплевать на международное право, Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных.

Об этом 27 апреля заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он отметил, что Россия незаконно продолжила Балуху (украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - ред.) срок заключения, не засчитав время пребывания в СИЗО.

"Не новость, что России наплевать на международное право или чье-либо другое законодательство, очевидно, им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных, но нас не сломать!", - заявил глава МИД.

Напомним, 

  • 24 апреля подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма принял решение, которое продлевает время нахождение в колонии политзаключенного Владимириа Балуха.
  • Местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление того же "Верховного суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии. Однако "судья" огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение", сообщил адвокат украинца. 
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.
  • В январе 2018 года его приговорили к 3 годам и 5 месяцам заключения.
  • 5 июля 2018 года Балуха также признали виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор Балуху и сократил срок на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • В марте 2019 года Балуха перевели в колонию в Тверской области РФ. 

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрымМИД
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