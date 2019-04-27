Зеленский ответил Путину на "паспортную оккупацию"

России не стоит говорить с Украиной на языке угроз, военного и экономического давления и рассчитывать, что многие украинцы захотят получить российский паспорт и стать "новой нефтью" для власти РФ.

Об этом вечером 27 апреля заявил победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский.

"По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее: я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", - заявил Зеленский.

По его словам, возможно, "найдется кто-то, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды, сделает это (получит паспорт РФ - ред.) ради заработка или прячась от уголовных расследований".

"Мы даже можем предоставить перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они грабили, злоупотребляя высокими должностями", - добавил он.

"Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле - право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека ... Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти РФ пытаются превратить собственный народ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что готов к переговорам с Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех" без исключения. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма", - подытожил Зеленский.

Напомним: