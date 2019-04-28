Путін прокоментував вирок російській шпигунці Бутіній
Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував вирок Марії Бутіній, яку суд США засудив до 18 місяців в'язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання. Путін назвав вирок "насмішкою над правосуддям".
Про це повідомляє Reuters.
"Це свавілля. Незрозуміло, за що її засудили, який злочин вона скоїла. Це той самий випадок, який називається "збереженням обличчя" чи боротьбою за честь погон.
Схопили, заарештували дівчину, а пред'явити нічого. Але, щоб це не виглядало абсолютно безглуздо, дали їй 18 місяців, щоб показати що вона у чомусь винна", - заявив Путін на прес-конференції в Пекіні за підсумками саміту "Один пояс - один шлях".
Нагадаємо:
- У п'ятницю, 26 квітня, суд у Вашингтоні засудив росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у шпигунстві на користь Кремля, до 18 місяців в’язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання.
- Американські прокурори просили саме 18 місяців тюрми для Бутіної.
- Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
- Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з "американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю з метою просування інтересів Російської Федерації". Вона визнала провину.
- У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".
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