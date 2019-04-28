Путин прокомментировал приговор российской шпионке Бутиной

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал приговор Марии Бутиной, которую суд США приговорил к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания. Путин назвал приговор "насмешкой над правосудием".

Об этом сообщает Reuters.

"Это беспредел. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Это тот самый случай, который называется "сохранением лица" или борьбой за честь погон.

Схватили, арестовали девушку, а предъявить нечего. Но, чтобы это не выглядело абсолютно бессмысленно, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", - заявил Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам саммита "Один пояс - один путь".

Напомним: