Путин прокомментировал приговор российской шпионке Бутиной
Воскресенье, 28 апреля 2019, 02:12
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал приговор Марии Бутиной, которую суд США приговорил к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания. Путин назвал приговор "насмешкой над правосудием".
Об этом сообщает Reuters.
"Это беспредел. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Это тот самый случай, который называется "сохранением лица" или борьбой за честь погон.
Схватили, арестовали девушку, а предъявить нечего. Но, чтобы это не выглядело абсолютно бессмысленно, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", - заявил Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам саммита "Один пояс - один путь".
Напомним:
- В пятницу, 26 апреля, суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.
- Американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.
- Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". Она признала вину.
- В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".