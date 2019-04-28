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Єльченко про ідею Путіна: Радбез ООН і далі чекатиме?

Неділя, 28 квітня 2019, 09:26
Єльченко про ідею Путіна: Радбез ООН і далі чекатиме?

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко назвав намір президента РФ Володимира Путіна спростити отримання російського громадянства для всіх українців "божевільним дійством за Орвелом".

Про це він написав у суботу в Twitter.

Єльченко також дорікнув Раді безпеки ООН за відсутність рішучої реакції на нові ініціативи Росії.

"Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терпляче чекатиме, "закликаючи всі сторони"?", - написав він.

Нагадаємо:

  • 27 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.
  • Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що своєю заявою про намір роздавати російське громадянство за спрощеною процедурою всім українцям Владімір Путін демонструє прагнення РФ до подальшої ескалації.
  • Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала ЄС відреагувати на заявлений намір Путіна спростити видачу російського громадянства для всіх українців, зокрема, Гармс просить Німеччину, яка зараз головує у Радбезі ООН, скликати засідання органу.
  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Українська правда
Теми: ООНПутінгромадянство
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