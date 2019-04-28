Єльченко про ідею Путіна: Радбез ООН і далі чекатиме?

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко назвав намір президента РФ Володимира Путіна спростити отримання російського громадянства для всіх українців "божевільним дійством за Орвелом".

Про це він написав у суботу в Twitter.

Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 квітня 2019 р.

Єльченко також дорікнув Раді безпеки ООН за відсутність рішучої реакції на нові ініціативи Росії.

"Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терпляче чекатиме, "закликаючи всі сторони"?", - написав він.

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