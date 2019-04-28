Ельченко об идее Путина: Совбез ООН будет и дальше ждать?

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал намерение президента РФ Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев "безумным действом по Оруэллу".

Об этом он написал в субботу в Twitter.

Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 квітня 2019 р.

Ельченко также упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на новые инициативы России.

"Безумное действо с Оруэлла продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал он.

Напомним: