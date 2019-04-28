Ельченко об идее Путина: Совбез ООН будет и дальше ждать?
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал намерение президента РФ Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев "безумным действом по Оруэллу".
Об этом он написал в субботу в Twitter.
Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 квітня 2019 р.
Ельченко также упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на новые инициативы России.
"Безумное действо с Оруэлла продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал он.
Напомним:
- 27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
- Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что своим заявлением о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам Владимир Путин демонстрирует стремление РФ к дальнейшей эскалации.
- Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
- Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
- Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.