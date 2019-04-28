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Ельченко об идее Путина: Совбез ООН будет и дальше ждать?

Воскресенье, 28 апреля 2019, 09:26
Ельченко об идее Путина: Совбез ООН будет и дальше ждать?

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал намерение президента РФ Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев "безумным действом по Оруэллу".

Об этом он написал в субботу в Twitter.

Ельченко также упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на новые инициативы России.

"Безумное действо с Оруэлла продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал он.

Напомним:

  • 27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
  • Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что своим заявлением о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам Владимир Путин демонстрирует стремление РФ к дальнейшей эскалации.
  • Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.

Украинская правда
Темы: ООНПутингражданство
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