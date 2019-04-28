Турецькі ЗМІ показали Зеленського в ролі кухаря
Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах, відпочиває разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини.
Як пише в неділю турецьке агентство "Анадолу", політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів у кварталі Гюверджинлік.
Агентство відзначає, що в суботу ввечері Зеленський разом із сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.
"Зеленський весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі", - йдеться у тексті.
"Анадолу" зазначає, що до ресторану був допущений лише фотограф цього агентства.
В районі готелю і об'єктів, які відвідує Зеленський, було вжито особливих заходів безпеки.
Нагадаємо:
- 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.
- Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула Зеленському за цей відпочинок.
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