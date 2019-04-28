Турецькі ЗМІ показали Зеленського в ролі кухаря

102561 перегляд
Неділя, 28 квітня 2019, 11:04
Анадолу

Володимир Зеленський, який отримав перемогу на президентських виборах, відпочиває разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини.

Як пише в неділю турецьке агентство "Анадолу", політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів у кварталі Гюверджинлік.

 
Усі фото агентства "Анадолу"

Агентство відзначає, що в суботу ввечері Зеленський разом із сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

 

"Зеленський весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі", - йдеться у тексті.

"Анадолу" зазначає, що до ресторану був допущений лише фотограф цього агентства.

 
 

В районі готелю і об'єктів, які відвідує Зеленський, було вжито особливих заходів безпеки.

Нагадаємо: 

  • 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.
  • Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула Зеленському за цей відпочинок.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Туреччина
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський готовий обговорювати нові умови співіснування України та РФ 28 квітня 2019, 05:05
Зеленський відповів Путіну на "паспортну окупацію" 27 квітня 2019, 23:29
Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами 27 квітня 2019, 18:11
Усі новини
Головні новини
Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"
Прем'єр-Ліга: "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Львів"
Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки
НПЗ Коломойського почне купувати нафту у "Укрнафти" без аукціонів
Усі новини
соціум

Міфи та правда про партнерські пологи

ted

Перше враження від людини: чи варто їй довіряти?

Instagram дня

Чудеса в'язання, які витворяє крючком 11-річний хлопчик