Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара
Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.
Как пишет в воскресенье турецкое агентство "Анадолу", политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.
Агентство отмечает, что в субботу вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.
"Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - говорится в тексте.
"Анадолу" отмечает, что в ресторан был допущен лишь фотограф этого агентства.
В районе гостиницы и объектов, которые посещает Зеленский, были приняты особые меры безопасности.
Напомним:
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