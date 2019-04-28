Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.

Все фото агентства "Анадолу"

Как пишет в воскресенье турецкое агентство "Анадолу", политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Агентство отмечает, что в субботу вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

"Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - говорится в тексте.

"Анадолу" отмечает, что в ресторан был допущен лишь фотограф этого агентства.

В районе гостиницы и объектов, которые посещает Зеленский, были приняты особые меры безопасности.

Напомним: