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Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара

Воскресенье, 28 апреля 2019, 11:04
Турецкие СМИ показали Зеленского в роли повара
Анадолу

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.

 
Все фото агентства "Анадолу"

Как пишет в воскресенье турецкое агентство "Анадолу", политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

 

Агентство отмечает, что в субботу вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

 

"Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - говорится в тексте.

"Анадолу" отмечает, что в ресторан был допущен лишь фотограф этого агентства.

 

В районе гостиницы и объектов, которые посещает Зеленский, были приняты особые меры безопасности.

Напомним: 

  • 25 апреля победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через 2 дня.
  • Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, упрекнула Зеленского за этот отдых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТурция
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