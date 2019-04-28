Російське ТБ запустить в ефір стару "Магію", ведучий - Зеленський

43021 перегляд
Неділя, 28 квітня 2019, 17:29

На російському телеканалі "НТВ" з 3 травня планують запустити в ефір шоу "Магія", ведучим якого буде переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський.

Анонс шоу опубліковано на сайті "НТВ".

"В ефірі НТВ - нове шоу "Магія" та його ведучий - всенародно визнаний президент Незалежної Володимир Зеленський!", - йдеться у повідомленні.

На НТВ також зазначили, що "нещодавно обраний президент України ... завжди знався на фокусах".

Як повідомляє Коммерсантъ, телешоу було записано ще у 2011 році, його створенням займалася російська компанія "Вайт Медіа" для телеканалу "Росія 1". Разом із Зеленським ведучоюбула Тетяна Лазарєва. 

Читайте також:

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо, 

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Росія телебачення вибори
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський привітав українців з Великоднем двома мовами 28 квітня 2019, 12:36
Турецькі ЗМІ показали Зеленського в ролі кухаря 28 квітня 2019, 11:04
Зеленський готовий обговорювати нові умови співіснування України та РФ 28 квітня 2019, 05:05
Усі новини
Головні новини
Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"
Прем'єр-Ліга: "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Львів"
Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки
НПЗ Коломойського почне купувати нафту у "Укрнафти" без аукціонів
Усі новини
соціум

Міфи та правда про партнерські пологи

ted

Перше враження від людини: чи варто їй довіряти?

Instagram дня

Чудеса в'язання, які витворяє крючком 11-річний хлопчик