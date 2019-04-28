Російське ТБ запустить в ефір стару "Магію", ведучий - Зеленський
На російському телеканалі "НТВ" з 3 травня планують запустити в ефір шоу "Магія", ведучим якого буде переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський.
Анонс шоу опубліковано на сайті "НТВ".
"В ефірі НТВ - нове шоу "Магія" та його ведучий - всенародно визнаний президент Незалежної Володимир Зеленський!", - йдеться у повідомленні.
На НТВ також зазначили, що "нещодавно обраний президент України ... завжди знався на фокусах".
Як повідомляє Коммерсантъ, телешоу було записано ще у 2011 році, його створенням займалася російська компанія "Вайт Медіа" для телеканалу "Росія 1". Разом із Зеленським ведучоюбула Тетяна Лазарєва.
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