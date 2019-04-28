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Російське ТБ запустить в ефір стару "Магію", ведучий - Зеленський

Неділя, 28 квітня 2019, 17:29
Російське ТБ запустить в ефір стару Магію, ведучий - Зеленський

На російському телеканалі "НТВ" з 3 травня планують запустити в ефір шоу "Магія", ведучим якого буде переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський.

Анонс шоу опубліковано на сайті "НТВ".

"В ефірі НТВ - нове шоу "Магія" та його ведучий - всенародно визнаний президент Незалежної Володимир Зеленський!", - йдеться у повідомленні.

На НТВ також зазначили, що "нещодавно обраний президент України ... завжди знався на фокусах".

Як повідомляє Коммерсантъ, телешоу було записано ще у 2011 році, його створенням займалася російська компанія "Вайт Медіа" для телеканалу "Росія 1". Разом із Зеленським ведучоюбула Тетяна Лазарєва. 

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Нагадаємо, 

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРосіятелебаченнявибори
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