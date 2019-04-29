Переможець виборів президента Володимир Зеленський повертається в Україну після триденного відпочинку в турецькому Бодрумі.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Відзначається, що Зеленський з сім'єю покинули п'ятизірковий готель в кварталі Гюверджинлік в понеділок вранці.

Фото Anadolu Agency

В аеропорту Milas-Bodrum біля VIP-терміналу його проводжали губернатор Мугла Есенгуль Джівелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Політик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

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