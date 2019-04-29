Зеленський повертається в Україну
Переможець виборів президента Володимир Зеленський повертається в Україну після триденного відпочинку в турецькому Бодрумі.
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Відзначається, що Зеленський з сім'єю покинули п'ятизірковий готель в кварталі Гюверджинлік в понеділок вранці.
В аеропорту Milas-Bodrum біля VIP-терміналу його проводжали губернатор Мугла Есенгуль Джівелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.
Політик вилетів з Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.
Нагадаємо:
- 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяв повернутися через 2 дні.
- Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула Зеленському за цей відпочинок.
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