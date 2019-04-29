Зеленский возвращается в Украину

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Понедельник, 29 апреля 2019, 10:43

Победитель выборов президента Владимир Зеленский возвращается в Украину после трехдневного отдыха в турецком Бодруме.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что Зеленский с семьей покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик в понедельник утром. 

 
Фото  Anadolu Agency

В аэропорту Milas-Bodrum у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

 Напомним: 

  • 25 апреля победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещал вернуться через 2 дня.
  • Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, упрекнула Зеленского за этот отдых.

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Темы: Зеленский Турция
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