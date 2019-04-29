Победитель выборов президента Владимир Зеленский возвращается в Украину после трехдневного отдыха в турецком Бодруме.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что Зеленский с семьей покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик в понедельник утром.

Фото Anadolu Agency

В аэропорту Milas-Bodrum у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Напомним: