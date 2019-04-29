Зеленский возвращается в Украину
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Понедельник, 29 апреля 2019, 10:43
Победитель выборов президента Владимир Зеленский возвращается в Украину после трехдневного отдыха в турецком Бодруме.
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Отмечается, что Зеленский с семьей покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик в понедельник утром.
В аэропорту Milas-Bodrum у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.
Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.
Напомним:
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