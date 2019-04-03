Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО готує заходи на захист українських суден в Азовському і Чорному морях

Середа, 3 квітня 2019, 04:07

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО в Вашингтоні розглянуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії, який гарантуватиме безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку та в Азовському морі.

Про це повідомила під час брифінгу в Вашингтоні постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає Укрінформ

"Це пакет, який включає повітряне спостереження, а також введення більшої кількості кораблів НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку й Азовське море", - зауважила американський дипломат.

За її словами, союзники по НАТО мають бути певними, що ці води є відкритими для вільного судноплавства, "що країни Чорноморського басейну та розташовані навколо убезпечені від російського втручання".

У цьому зв'язку вона нагадала, що Росія розміщує все більше озброєння в Криму, який залишається частиною України.

"Дуже важливо, щоб Румунія, Болгарія, Україна, а також Грузія мали гарантії безпеки в Чорному морі як для судноплавства, так і щодо безпеки на суші", - наголосила посол.

Гатчісон також нагадала про захоплення в листопаді минулого року й утримання в полоні Росією українських кораблів і членів екіпажів.

"Це неприпустимо, що вони утримують українських моряків у в'язниці в Москві прямо зараз. І отже, ми маємо намір запевнитися, що маємо можливості стримати дуже агресивну Росію", - заявила постійний представник США при НАТО.

Крім того, за її словами, на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств обговорюватимуться інші агресивні дії Росії. Зокрема, йтиметься про порушення Москвою договору РСМД (щодо скорочення ракет середньої та малої дальності). Дипломат нагадала, що Америка була змушена вийти з Договору, оскільки Росія нехтувала його положеннями.

"Ми документували це впродовж понад п'яти років", - підкреслила посол, і зараз Альянс має бути готовим до стримування ракет РФ, які були розгорнуті в порушення угоди.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранилиобстрілялиі захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.
  • Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.
  • Українським військовослужбовцям висунули обвинуваченняза ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОЧорне мореАзовське мореКерченська протока Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
НАТО
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: