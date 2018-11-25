Росіяни затримали три українських кораблі

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Неділя, 25 листопада 2018, 21:26

Російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України. 

Про це ввечері 25 листопада повідомили на "Українському мілітарному порталі" Міноборони України.

"2 МБАКа та рейдовий буксир захоплено росіянами", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим джерела УП у силових органах повідомили, що росіянами були затримані два українських кораблі, а один намагається залишити 12-ти мильної зони та рухатись до ППД в м. Одеса.

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Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, є поранений. 

Українська правда
Теми: Азовське море Росія
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