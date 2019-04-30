Озвучені Медведчуку і Бойку пропозиції РФ щодо газу актуальні для нової влади України – Медведєв

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що всі російські пропозиції щодо прямих поставок газу Україні, які були озвучені на зустрічі з Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, залишаються в силі .

Про це повідомив Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці пропозиції залишаються на столі і можуть бути застосованими до нового українського керівництва", - сказав Медведєв.

За його твердженнями, "ми нічого не змінюємо в своїй позиції, справа не в тому, хто переміг - це вибір українського народу, а справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати".

"Тому всі ті пропозиції, які були зроблені під час спілкування з моєю участю з нашими колегами з України, вони, можуть бути застосованими й до нової влади. Було б бажання", - вважає Медведєв.

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