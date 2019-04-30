Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Озвучені Медведчуку і Бойку пропозиції РФ щодо газу актуальні для нової влади України – Медведєв

Вівторок, 30 квітня 2019, 16:06

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що всі російські пропозиції щодо прямих поставок газу Україні, які були озвучені на зустрічі з Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, залишаються в силі .

Про це повідомив Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці пропозиції залишаються на столі і можуть бути застосованими до нового українського керівництва", - сказав Медведєв.

За його твердженнями, "ми нічого не змінюємо в своїй позиції, справа не в тому, хто переміг - це вибір українського народу, а справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати".

"Тому всі ті пропозиції, які були зроблені під час спілкування з моєю участю з нашими колегами з України, вони, можуть бути застосованими й до нової влади. Було б бажання", - вважає Медведєв.

Нагадаємо:

  • 22 березня 2019 року кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
  • 2 квітня стало відомо, що через політ Бойка-Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
  • Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.
  • Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.
  • Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведєвгазЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Медведєв
Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар
"Друга армія світу": Медведєв запропонував забирати техніку у браконьєрів
Медведєв знову погрожує ядерним апокаліпсисом
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: