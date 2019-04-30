Озвученные Медведчуку и Бойко предложения РФ по газу актуальны для новой власти Украины - Медведев

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Вторник, 30 апреля 2019, 16:06

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что все российские предложения о прямых поставках газа Украине, которые были озвучены на встрече с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе.

Об этом сообщил Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти предложения остаются на столе и могут быть применены к новому украинскому руководству", - сказал Медведев.

По его утверждениям, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами из Украины, они могут быть применены и к новой власти. Было бы желание", - считает Медведев.

Напомним:

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • 2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
  • В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.

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Темы: Медведев газ Зеленский
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