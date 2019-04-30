Озвученные Медведчуку и Бойко предложения РФ по газу актуальны для новой власти Украины - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что все российские предложения о прямых поставках газа Украине, которые были озвучены на встрече с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе.

Об этом сообщил Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти предложения остаются на столе и могут быть применены к новому украинскому руководству", - сказал Медведев.

По его утверждениям, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами из Украины, они могут быть применены и к новой власти. Было бы желание", - считает Медведев.

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