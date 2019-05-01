Путін підписав закон про ізольований російський інтернет

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.

Документ опублікованл на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Закон дозволить "створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування російського сегмента інтернету та націлений на його захист", пише "Інтерфакс".

Відповідно до документу, "у випадках виникнення загроз стійкості, безпеки і цілісності функціонування на території РФ мережі Інтернет та мережі зв'язку загального користування Роскомнагляд може здійснювати централізоване управління трафіком у порядку, затвердженому урядом РФ".

Види подібних загроз буде визначати також Кабінет міністрів. Вимоги до забезпечення функціонування точок обміну трафіком буде стверджувати Мінкомзв'язку за погодженням з ФСБ Росії.

Оператори зв'язку зобов'язані встановити технічні засоби, здатні визначати джерело трафіку і обмежувати доступ до ресурсів із забороненою інформацією.

Закон передбачає використання коштів вітчизняного шифрування для держорганів, органів місцевого самоврядування, державних муніципальних установ і унітарних підприємств.

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