Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунета.
Документ опублікованл на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Закон дозволить "створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування російського сегмента інтернету та націлений на його захист", пише "Інтерфакс".
Відповідно до документу, "у випадках виникнення загроз стійкості, безпеки і цілісності функціонування на території РФ мережі Інтернет та мережі зв'язку загального користування Роскомнагляд може здійснювати централізоване управління трафіком у порядку, затвердженому урядом РФ".
Види подібних загроз буде визначати також Кабінет міністрів. Вимоги до забезпечення функціонування точок обміну трафіком буде стверджувати Мінкомзв'язку за погодженням з ФСБ Росії.
Оператори зв'язку зобов'язані встановити технічні засоби, здатні визначати джерело трафіку і обмежувати доступ до ресурсів із забороненою інформацією.
Закон передбачає використання коштів вітчизняного шифрування для держорганів, органів місцевого самоврядування, державних муніципальних установ і унітарних підприємств.
Нагадаємо:
- 20 лютого президент РФ Володимир Путін пояснив необхідність ізоляції російського інтернету так: "Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть".
- 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету, в ході якого було затримано 15 осіб.
- У березні Міністерство оборони Росії почало створювати мультисервісну транспортну мережу зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".
- Відповідно до опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Аналітичного центру при уряді, у користі глобального інтернету переконані 52% громадян Росії, 23% виступають за ізольований рунет.