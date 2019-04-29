Ізольований інтернет підтримує тільки 23% росіян
52% громадян Росії переконані в користі глобального інтернету, 23% виступають за ізольований рунет.
Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Аналітичного центру при уряді.
"52% росіян як і раніше впевнені, що інтернет в Росії повинен і далі розвиватися як мережа, "яка об'єднує весь світ", а 23% вважають, що країні потрібен інтернет, який діє тільки в її межах", - йдеться в повідомленні.
Інтернетом в РФ зараз не користуються тільки 18% громадян, 1% не робить цього "з принципу". Разом з тим 66% росіян не обходяться без інтернету ні дня.
Нагадаємо:
- Росія вирішила ізолювати свій інтернет.
- 20 лютого 2019 року президент РФ Володимир Путін пояснив необхідність ізоляціїросійського інтернету так: "Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть".
- 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали15 осіб.
- Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
- На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
- Також повідомлялося, що соцмережа "ВКонтакте" почала видаляти публікацій з фото "могили Путіна".
- У березні Міністерство оборони Росії взялося створювати мультисервісну транспортну мережу зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".
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