Ізольований інтернет підтримує тільки 23% росіян

52% громадян Росії переконані в користі глобального інтернету, 23% виступають за ізольований рунет.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Аналітичного центру при уряді.

"52% росіян як і раніше впевнені, що інтернет в Росії повинен і далі розвиватися як мережа, "яка об'єднує весь світ", а 23% вважають, що країні потрібен інтернет, який діє тільки в її межах", - йдеться в повідомленні.

Інтернетом в РФ зараз не користуються тільки 18% громадян, 1% не робить цього "з принципу". Разом з тим 66% росіян не обходяться без інтернету ні дня.

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