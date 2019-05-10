Новий голова МЗС Естонії пропонує посилити санкції проти Росії

Урмас Рейнсалу, який 29 квітня розпочав діяльність на посаді міністра закордонних справ Естонії, має намір підняти питання про введення додаткових санкцій проти РФ у зв'язку з видачею у спрощеному порядку російських паспортів жителям Донбасу і Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Eesti Paevaleht, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Рейнсалу планує підняти це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 14 травня.

"Росія - ядерна держава, яка в останнє десятиліття двічі використала силу відносно сусідніх країн", - заявив міністр.

За його словами, естонським інтересам відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб "подібні акти агресії отримали релевантне трактування".

Рейнсалу заявив, що "попросив МЗС проаналізувати можливі додаткові заходи, які стосуються останніх кроків РФ, коли вона, порушуючи дух Мінських угод, почала в спрощеному порядку видавати в Криму і на Донбасі паспорти".

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