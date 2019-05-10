Новий голова МЗС Естонії пропонує посилити санкції проти Росії
Урмас Рейнсалу, який 29 квітня розпочав діяльність на посаді міністра закордонних справ Естонії, має намір підняти питання про введення додаткових санкцій проти РФ у зв'язку з видачею у спрощеному порядку російських паспортів жителям Донбасу і Криму.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Eesti Paevaleht, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що Рейнсалу планує підняти це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 14 травня.
"Росія - ядерна держава, яка в останнє десятиліття двічі використала силу відносно сусідніх країн", - заявив міністр.
За його словами, естонським інтересам відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб "подібні акти агресії отримали релевантне трактування".
Рейнсалу заявив, що "попросив МЗС проаналізувати можливі додаткові заходи, які стосуються останніх кроків РФ, коли вона, порушуючи дух Мінських угод, почала в спрощеному порядку видавати в Криму і на Донбасі паспорти".
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
- Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.
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