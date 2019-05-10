Новый глава МИД Эстонии предлагает ужесточить санкции против России

Урмас Рейнсалу, который 29 апреля начал деятельность на должности министра иностранных дел Эстонии, намерен поднять вопрос о введении дополнительных санкций против РФ в связи с выдачей в упрощенном порядке российских паспортов жителям Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в интервью изданию Eesti Paevaleht, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Рейнсалу планирует поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая.

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран", - заявил министр.

По его словам, эстонским интересам соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы "подобные акты агрессии получили релевантную трактовку".

Рейнсалу заявил, что "попросил МИД проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов РФ, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта".

Напомним: