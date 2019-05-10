Новый глава МИД Эстонии предлагает ужесточить санкции против России
Урмас Рейнсалу, который 29 апреля начал деятельность на должности министра иностранных дел Эстонии, намерен поднять вопрос о введении дополнительных санкций против РФ в связи с выдачей в упрощенном порядке российских паспортов жителям Донбасса и Крыма.
Об этом он сказал в интервью изданию Eesti Paevaleht, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что Рейнсалу планирует поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая.
"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран", - заявил министр.
По его словам, эстонским интересам соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы "подобные акты агрессии получили релевантную трактовку".
Рейнсалу заявил, что "попросил МИД проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов РФ, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта".
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
- Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
- Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить спискиграждан, которые получат российские паспорта.
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